أشرف صبحي: وزارة الرياضة تدرس الوضع القانوني لكيفية إعادة تبرعات الأهلي

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بدء دراسة الوضع القانوني بشأن إعادة تبرعات الأهلي.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "مستشاري الوزارة يدرسون في الوقت الحالي الوضع القانوني لكيفية إعادة التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي".

وأضاف "وبالتأكيد في النهاية الوزارة ستتخذ القرار الصحيح في هذه القضية".

وكان الأهلي أعلن إرسال خطاب لوزارة الرياضة يطالبها بحصر جميع التبرعات والهدايا التي دخلت خزينته في السنوات الماضية من أجل ردها مرة أخرى.

وأكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا والرئيس الشرفي السابق للأهلي أنه سيتبرع بقيمة التبرعات والهدايا التي سيردها له النادي الأهلي لصندوق تحيا مصر.

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