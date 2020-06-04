تقرير يوناني: إعارة كوكا ممتدة لـ أغسطس.. ومدربه يريده الموسم المقبل في أولمبياكوس

الخميس، 04 يونيو 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

طالب بيدرو مارتينيز المدير الفني البرتغالي لـ أولمبياكوس اليوناني الإبقاء على أحمد حسن "كوكا" في الفريق الموسم المقبل.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

وحسب موقع "Fosonline" اليوناني فأن كوكا سينهي الموسم رفقة الفريق في أغسطس المقبل بعد تمديده بسبب توقفه بسبب فيروس كورونا.

وسيحصل النادي اليوناني على فرصة خلال الفترة المقبلة لتقييم إمكانية ضم المهاجم المصري في الموسم المقبل.

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كوكا مُعار من سبورتينج براجا البرتغالي منذ يناير الماضي وسجل 4 أهداف في 8 مباريات بالدوري وكأس اليونان.

وينطبق نفس الأمر على الظهير الأنجولي برونو جاسبر والذي يمتلك بندا بشراء قيمة عقده مقابل مليون يورو من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويستهل أولمبياكوس عودة النشاط الرياضي في اليونان بمواجهة ساخنة أمام باوك في الجولة الـ 27 من الدوري اليوناني يوم السبت المقبل.

ويحتل أولمبياكوس الصدارة برصيد 66 نقطة بفارق 14 نقطة عن باوك.

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