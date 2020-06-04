جاسبريني: شعرت بالإعياء في مارس دون حمى.. وأدركت إصابتي بـ كورونا في مايو

أوضح جانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا أنه لم يكن على علم بإصابته بفيروس كورونا أثناء مواجهة فالنسيا في مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاسبريني قال سابقا إنه خاض مباراة الإياب على مستايا وهو مصاب بـ فيروس كورونا، ما أثار جدلا كبيرا.

الإيطالي قال عبر شبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "الأمر صعب للغاية لرؤية هذا الجدل المتصاعد".

وتابع "أعرف أنني حينها اتبعت البروتكول الطبي، وبقيت في الحجر الصحي مثل أي شخص ودون إجراء مسحة طبية، وعندما أجريت فحوصات دم في مايو أدركت أنني واجهت الفيروس".

وأضاف "بالعودة أدركت أنني شعرت في 10 مارس بالإعياء لكن دون حمى أو مشاكل، وعندما سافرت من بيرجامو إلى فالنسيا كنت بحالة طيبة".

وأتم "الوضع قبيح للغاية من أجل إثارته من جانبهم".

بينما رد الخفافيش في وقت سابق عبر بيان قوي: "متفاجئون من إدراك مدرب الفريق المنافس بالإصابة بالمرض، قبل المباراة بيوم وفي يوم المباراة، دون اتخاذه إجراءات وقائية مما هدد حياة كثيرين خلال وجوده في فالنسيا".

وتابع "المباراة جرت دون حضور الجمهور بأمر من وزارة الصحة الإسبانية خوفا من تفشي فيروس كورونا، خاصة في وجود أشخاص ينتمون لمنطقة صنفت خطيرة في ذلك الوقت".

صحيفة توتو سبورت الإيطالية أوضحت أن جاسبريني والحارس ماركو سبورتيللو تعرضا لإصابة بالفيروس في مدينة فالنسيا وليس بيرجامو.

وأشارت الصحيفة إلى أن 10 لاعبين من فالنسيا أصيبوا يوم 16 مارس، ومن ثم الحارس الإيطالي يوم 24 من نفس الشهر.

خاصة أن عدد الحالات المصابة في مدينة فالنسيا في 11 مارس كان 1146 شخص.

وعبر أتالانتا للدور ربع النهائي في أول مشاركة بتاريخه في البطولة القارية منتظرا منافسه المقبل.

ولا تزال هناك 4 مباريات لم تلعب بعد في ثمن نهائي البطولة التي توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأهل للدور ربع النهائي كل من أتالانتا ولايبزيج وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد.

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