استقالة مجدي عبد العاطي من تدريب أسوان بسبب "تجاهل المستحقات"

تقدم مجدي عبد العاطي باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق أسوان بسبب ما وصفه بـ"تجاهل الإدارة في المستحقات".

ونشر مجدي عبد العاطي نص استقالته وأسبابها عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك) ليكشف السبب: "طريقة إدارتكم -إدارة أسوان- لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولا، والجهاز المعاون ثانيا"، هو سبب الاستقالة.

وكتب مجدي عبد العاطي في رسالته لإدارة أسوان: "الحديث عن تجربتي مع ناديكم الموقر وما حققناه سويَّاً من إنجازات وانتصارات وما واجهنا من انكسارات و عثرات في رحلة الصعود يطول ولا يتسع المجال هنا لذكرها".

"ولكن ستبقى هذه المغامرة هي الأجمل في سِجلي الشخصي قبل المهني و من العلامات المضيئة في سيرتي الذاتية التي سأظل أفتخر بها. وكنت أتطلع أن نكمل معا هذه التجربة إلا مداها ولكن لم تأتِ الرياح بما تشتهي سُفننا.".

"وكان ما كان من توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولاً و الجهاز الفني المعاون ثانيًا. ولأنني ارى نفسي مسؤولا ً عنهم وعن الحصول لهم على أبسط حقوقهم في هذه الظروف الصعبة قبل المطالبة بحقوقي ومستحقاتي المادية التي لم اتكلم فيها طيلة الشهور الثلاثة الماضية".

"ولا يخفى على حضراتكم أن الغالبية العظمى من لاعبي كرة القدم لا يملكون موارد مالية أخرى سوى رواتبهم و كان لما سمعته من اللاعبين عن بيعهم لممتلكاتهم وسياراتهم لتأمين متطلبات أسرهم وعائلاتهم اسوأ الأثر على نفسيتي لعدم قدرتي على مساعدتهم في الحصول على رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر".

"لذا أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق لعدم قدرتي على الإستمرار في ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وأدارتك غير المتوقعة لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية هو ما دفعني دفعاً لهذا القرار.".

"وختاماً أتقدم بخالص شُكري و امتناني لجماهير أسوان العظيمة وأهل هذه الأرض الطيبة لدعمهم ومؤازرتهم لنا من أول يوم وثقتهم الكاملة في و في الجهاز الفني و أتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين الذين شاركونا هذه التجربة والتي احسبها موفقة ولله الحمد والمنة".

"مع خالص تمنياتي بالتوفيق ومزيد من الإنجازات فيما هو آت و أن يصل هذا النادي العريق إلى المكانة التي يستحقها".

صاحب الـ 43 عاما قاد أسوان في 19 مباراة في الدوري والكأس هذا الموسم.

وانتصر أسوان في 5 وتعادل 6 وخسر 8 مرات تحت قيادة عبد العاطي هذا الموسم.

ويحتل الفريق المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

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