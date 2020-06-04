"هيا نذهب للمزيد".. مارادونا يجدد تعاقده مع خيمناسيا حتى 2021

الخميس، 04 يونيو 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا - نيويلز أولد بويز الأرجنتيني

سيبقي الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا مع خيمناسيا لابلاتا حتى ديسمبر 2021 بعد تجديد تعاقده.

فيروس كورونا ساهم في بقاء الفريق بالدوري الأرجنتيني رغم احتلاله المركز الأخير، بعد إنهاء الموسم وإلغاء الهبوط لعامين في كرة القدم الأرجنتينية.

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية يتبقى فقط توقيع العقود الجديدة بين مارادونا وجابريل بيلجرينو رئيس النادي ليصبح الأمر ذو طابع رسمي.

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مارادونا استغل الاحتفال بذكرى تأسيس النادي الـ 133 قائلا عبر حسابه على إنستجرام في إشارة لتمديد تعاقده: "قلبي أزرق وأبيض، هيا نذهب للمزيد".

وتولي مارادونا مهمة تدريب خميناسيا في سبتمبر الماضي وقاد الفريق في 20 مباراة وحقق الفوز في 6 بجميع المسابقات.

وتأهل الفريق تحت قيادته لثمن نهائي كأس الأرجنتين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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