مولر: اللعب بدون جماهير؟ نشعر أننا نلعب في دوريات الهواة

وصف توماس مولر نجم بايرن ميونيخ شعور إقامة منافسات الدوري الألماني بدون جماهير باحساس اللعب في دوريات الهواة.

الدوري الألماني كان أول بطولة تعود للعب بعد التوقف لنحو شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا، منتصف مايو الماضي وسط مدرجات خالية من الجماهير.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أفتقد الجماهير وردود أفعالهم، خصوصاً عند تسجيل الأهداف".

وأضاف "أشعر أننا نلعب في دوريات الهواة، تدخل الملعب بدون أي حراك حولك والحكم يطلق صافرته لبداية المباراة دون ضجيج".

وتابع بطل كأس العالم 2014 "إنه شعور غريب عندما تتعود على اللعب أمام 70 ألف متفرج في ملعبك".

بايرن يتصدر الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن بروسيا دورتموند الوصيف، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وشدد مولر "الشيء الإيجابي الوحيد هو أننا نستطيع التواصل في أرض الملعب بشكل أفضل. ليس هذا ما نريده، ولكنه أفضل من عدم اللعب".

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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