مولر: اللعب بدون جماهير؟ نشعر أننا نلعب في دوريات الهواة

الخميس، 04 يونيو 2020 - 15:33

كتب : FilGoal

توماس مولر

وصف توماس مولر نجم بايرن ميونيخ شعور إقامة منافسات الدوري الألماني بدون جماهير باحساس اللعب في دوريات الهواة.

الدوري الألماني كان أول بطولة تعود للعب بعد التوقف لنحو شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا، منتصف مايو الماضي وسط مدرجات خالية من الجماهير.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أفتقد الجماهير وردود أفعالهم، خصوصاً عند تسجيل الأهداف".

أخبار متعلقة
أوليفر كان: ندرس عدم إبرام أي صفقات في بايرن ميونيخ بايرن: مهتمون بـ ساني.. لاعب يتمناه أي فريق برباتوف: بايرن المرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال رغم فارق الـ10 نقاط.. مدرب بايرن: لم نحسم لقب الدوري

وأضاف "أشعر أننا نلعب في دوريات الهواة، تدخل الملعب بدون أي حراك حولك والحكم يطلق صافرته لبداية المباراة دون ضجيج".

وتابع بطل كأس العالم 2014 "إنه شعور غريب عندما تتعود على اللعب أمام 70 ألف متفرج في ملعبك".

بايرن يتصدر الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن بروسيا دورتموند الوصيف، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وشدد مولر "الشيء الإيجابي الوحيد هو أننا نستطيع التواصل في أرض الملعب بشكل أفضل. ليس هذا ما نريده، ولكنه أفضل من عدم اللعب".

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

طالع أيضا:

في الدرجة الثانية - من فشل حلم الزمالك إلى صنايعي سيراميك

خبر في الجول - أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية ضد الزمالك

تقرير: عمرو وردة عُرض على الزمالك

استبعاد معلول وانضمام ثنائي الدوري المصري لمعسكر تونس

الكرة الإسبانية تبدأ بمباراة "أزمة النازية"

بايرن ميونيخ توماس مولر
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلان يوضح تطورات إصابة إبراهيموفيتش 45 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف موقف مصابي الدوري في عصر كورونا.. بعضهم استفاد وآخرين تأخرت عودتهم 51 دقيقة | تقرير في الجول
مولر: اللعب بدون جماهير؟ نشعر أننا نلعب في دوريات الهواة 2 ساعة | أوروبا
صدقي: اتحاد الكرة يميل لإلغاء الموسم.. وموقفي من البطل والهابطين إن حدث ذلك 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا – السماح بـ 5 تبديلات في مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية 2 ساعة | أوروبا
إنبي: نعم لاستكمال الدوري بشرط استئناف التدريبات في 15 يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
ميرور: قرار مصير سيتي من المشاركة في دوري الأبطال قد يتأخر لشهرين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
قصة صورة – كيف كان الحضور الجماهيري سنة 1918 بعد الإنفلونزا الإسبانية 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته
قد ينال إعجابك