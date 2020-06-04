صدقي: اتحاد الكرة يميل لإلغاء الموسم.. وموقفي من البطل والهابطين إن حدث ذلك

الخميس، 04 يونيو 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

يرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة تتجه لإلغاء منافسات الموسم الجاري بسبب جائحة كورونا.

صرح صدقي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "بقراءة بين السطور بشأن تصريحات اللجنة الخماسية ورئيسها عمرو الجنايني، فإن الاتجاه لدى اتحاد الكرة يميل نحو الإلغاء".

وأضاف "خوض 17 جولة بخلاف موسم كامل مع ارتباطات الأندية والمنتخبات.. أراه احتمالا صعبا، هذا استنتاج قد يكون خاطئا".

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وتابع المدير الفني لسموحة "إذا تم إلغاء الموسم، كأنه لم يكن، لأنه من غير المنطقي تحديد بطل للمسابقة أو الأندية الهابطة".

واستطرد "استئناف التدريبات يوم 15 يونيو يعتبر مؤشرا جيدا، ننتظر ما يقرره اتحاد الكرة سواء باستكمال الموسم الجاري أو انطلاق موسم جديد".

وأوضح حمادة صدقي "اجتمعنا منذ يومين وهناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل، وقررنا تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات تتدرب في مواعيد مختلفة، واللاعبون القريبون من مقر النادي سيحضرون بزي التدريب مباشرة مع الإجراءات العادية من كشف طبي لقياس درجة الحرارة وغيرها من الاحترازات".

وختم تصريحاته "سنخوض تدريبات بدنية ونرتب للمرحلة القادمة حسب قرار اتحاد الكرة".

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