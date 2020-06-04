قصة صورة – كيف كان الحضور الجماهيري سنة 1918 بعد الإنفلونزا الإسبانية

الخميس، 04 يونيو 2020 - 14:42

كتب : أحمد العريان

الحضور الجماهيري لمباراة كرة قدم في جورجيا سنة 1918 بالكمامات

في أوضاع مشابهة لوضع العالم حاليا، وزائدا عليها أجواء كئيبة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كان العالم يواجه الإنفلونزا الإسبانية.

الآن بعد 102 عاما، تغير العالم كليا، لكن ثمة بعض الأمور تتشابه.

توني بارنهارت، الإعلامي في شبكة SEC الأمريكية، نشر صورة يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر من عام 1918.

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الصورة لمباراة كرة القدم في جامعة جورجيا بمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ضمن دوري الجامعات.

ويظهر الحضور الجماهيري الكثيف في اللقاء، مرتديين كمامات بشكل جماعي.

الصحفي الأمريكي كتب على الصورة "هنا صورة لمباراة غير معروفة لفريق جامعة جورجيا وعلى أرضهم، أثناء دوري الجامعات لعام 1918. كان ذلك حين تعرضت الرياضة لهجوم الإنفلونزا الإسبانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى. الصورة أٌلتقطت بواسطة الطالب توماس كارتر".

الإنفلونزا الإسبانية انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، في أوروبا والعالم و، خلفت ملايين القتلى حول العالم.

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