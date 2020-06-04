الحكم على دييجو كوستا بالسجن.. والغرامة تنقذه من البقاء خلف القضبان

الخميس، 04 يونيو 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

دييجو كوستا

حكمت محكمة إسبانية يوم الخميس على دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية تهرب ضريبي.

دييجو كوستا

النادي : أتليتكو مدريد

واعترف كوستا بالتهرب الضريبي بأكثر من مليون يورو تخص ضريبة الدخل الشخصي في عام 2014.

الدولي الإسباني قام بتسديد مبلغ التصالح للضرائب في أغسطس الماضي لكن قضية التهرب الضريبي تواصلت حتى تم الحكم فيها يوم الخميس.

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وتم استبدال الحبس لمدة 6 أشهر على كوستا بدفع غرامة قدرها 36 ألف يورو، حسب جريدة إل موندو.

فاللاعب سيدفع ما يعادل 100 يورو عن كل يوم من مدة الحبس وضعفها.

الحبس كان سيهدد مسيرة كوستا الذي ينتهي عقده مع الروخيبلانكوس في صيف 2021.

كوستا انضم لـ أتليتكو أول مرة عام 2007، ولعب معارا لأندية براجا، وسيلتا، وألباسيتي، قبل أن يرحل بشكل نهائي إلى بلد الوليد.

في عام 2010 عاد كوستا مجددا لـ أتليتكو وقضى معه أفضل فتراته، وقاده للتتويج بكأس إسبانيا 2013، والدوري الإسباني 2014، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في العام نفسه، قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

عودة كوستا لـ أتليتكو في فترة ثالثة تحققت في يناير 2018، لكنه عانى من إصابات عديدة حرمته من التألق مجددا.

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دييجو كوستا
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