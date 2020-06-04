أحمد مدبولي: الاحتراف الخارجي خطوتي المقبلة

يسعى أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي لحصد لقب البطولة العربية للأندية مع فريقه وعينه على الاحتراف الخارجي.

أحمد مدبولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ووصل الإسماعيلي إلى نصف نهائي البطولة العربية لمواجهة الرجاء المغربي قبل أن تتوقف البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مدبولي في تصريحات للصحفيين: "هدفي في الوقت الحالي ينحصر في التألق مع الإسماعيلي".

وتابع "أريد الفوز بالبطولة العربية والتي اقتربنا منها بعد الصعود لنصف النهائي".

وأوضح مدبولي "هدفي وطموحي الفترة المقبلة هو الاحترافي الخارجي بعد الإسماعيلي".

وأضاف "أتمنى أيضا الانضمام إلى منتخب مصر".

وأتم مدبولي تصريحاته "مثل باقي الرياضيين أتمنى عودة النشاط الرياضي، لكن في نفس التوقيت حياة الإنسان أهم من أي شيء".

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