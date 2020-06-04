بعد إشادته بمجلس الأهلي.. طولان: هل يجب أن أسب الناس لأثبت زملكاويتي

الخميس، 04 يونيو 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

حلمي طولان - إنبي - الزمالك

دافع حلمي طولان نجم الزمالك الأسبق ومدرب إنبي الحالي عن نفسه بعد انتقاده بسبب إشادته بمجلس إدارة الأهلي.

وكان طولان قد علق عبر حسابه الشخصي على تويتر على قرارات مجلس إدارة الأهلي الثلاثاء الماضي.

وكتب طولان وقتها "كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم".

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وتعرض طولان للانتقادات بسبب إشادته بمجلس إدارة الأهلي.

وتواصل FilGoal.com مع حلمي طولان الذي أن ذلك الحساب هو حسابه الشخصي.

وقال طولان عبر حسابه الشخصي: "هل كي أثبت للناس زملكاويتي، من الضروري أن أسب وأتجاوز في حقهم".

وتابع "لا يصح أن أكون زمالكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزمالكاوية المحترمين؟".

وأتم تصريحاته "(ولا عايزني أمسك طبلة زيكم)".

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