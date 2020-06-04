بعد إشادته بمجلس الأهلي.. طولان: هل يجب أن أسب الناس لأثبت زملكاويتي

دافع حلمي طولان نجم الزمالك الأسبق ومدرب إنبي الحالي عن نفسه بعد انتقاده بسبب إشادته بمجلس إدارة الأهلي.

وكان طولان قد علق عبر حسابه الشخصي على تويتر على قرارات مجلس إدارة الأهلي الثلاثاء الماضي.

وكتب طولان وقتها "كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم".

كل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي علي قراراته المحترمه الصادره اليوم — HelmyToulan (@Helmytoulan) June 2, 2020

وتعرض طولان للانتقادات بسبب إشادته بمجلس إدارة الأهلي.

وتواصل FilGoal.com مع حلمي طولان الذي أن ذلك الحساب هو حسابه الشخصي.

وقال طولان عبر حسابه الشخصي: "هل كي أثبت للناس زملكاويتي، من الضروري أن أسب وأتجاوز في حقهم".

وتابع "لا يصح أن أكون زمالكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزمالكاوية المحترمين؟".

وأتم تصريحاته "(ولا عايزني أمسك طبلة زيكم)".

هو عشان اثبت للناس اني زملكاوي يبقيضروري اشتم في الناس واسب والعن واتجاوز في حقهم هو ما ينفعش اكون زملكاوي واحترم الجميع واقدرهم ولا اتجاوز في حقهم واقدم للجميع صوره محترمه عن الزملكاوية المحترمين والا عايزيني امسك طبله زيكم — HelmyToulan (@Helmytoulan) June 4, 2020

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