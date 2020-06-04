مدرب أحمال الزمالك السابق: مستوى حفني كان يؤهله للعب في برشلونة لولا أمر واحد

يرى مارسيلو سامبايو مدرب أحمال الزمالك السابق، أن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق السابق كان بمقدوره اللعب في برشلونة بحكم إمكانياته الفنية.

وقال سامبايو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "خلال فترة تواجدي مع الزمالك، عملت مع العديد من اللاعبين لتجهيزهم بدنيا".

وأوضح "أذكر اللاعب رقم (14) أيمن حفني. كان دائما هو اللاعب الأكثر حنافة بين أقرانه، لكنه كان مذهلا في الشق الفني".

وأتبع "فنيا، كان حفني بإمكانه اللعب في برشلونة، لكنه كان ضعيفا من الجانب البدني".

سامباوي أكمل "عملت مع حفني على الشق البدني وتطور معي كثيرا، وخلال فترتي لم يتعرض لأي إصابة".

وأتم "أذكر أيضا حازم إمام قائد الفريق الذي كان رائعا من الناحية الفنية، لكنه كان يتعرض لإصابات كثيرة احتاجت للعمل معه كي يتطور بدنيا".

سامبايو كان مدرب أحمال الزمالك خلال موسم 2014/2015. الموسم الذي حصد فيه الزمالك ثنائية الدوري والكأس.

يذكر أن أيمن حفني رحل عن الزمالك قبل بداية الموسم الجاري، وانتقل إلى مصر للمقاصة، قبل أن يخرج معارا إلى المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

طالع أيضا:

في الدرجة الثانية - من فشل حلم الزمالك إلى صنايعي سيراميك

خبر في الجول - أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية ضد الزمالك

تقرير: عمرو وردة عُرض على الزمالك

استبعاد معلول وانضمام ثنائي الدوري المصري لمعسكر تونس

الكرة الإسبانية تبدأ بمباراة "أزمة النازية"