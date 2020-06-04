تقرير: سواريز جاهز لمواجهة مايوركا بعد غياب 5 أشهر.. وشكوك حول جاهزية ميسي

الخميس، 04 يونيو 2020 - 11:27

كتب : FilGoal

سواريز - برشلونة - إسبانيول

بات لويس سواريز مهاجم برشلونة قريبا من العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد فترة غياب استمرت لخمسة أشهر.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

لم يكن غياب سواريز متعلقا بجائحة فيروس كورونا التي أوقفت النشاط الرياضي حول العالم، لكن بسبب معاناة بإصابة في الركبة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن عودة سواريز مرة أخرى بعد المشاركة في التدريبات الجماعية.

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وأوضح التقرير أن اللاعب جاهز للحصول على التصريح الطبي وبالتالي سيكون متواجدا أمام مايوركا مع استئناف مسابقة الدوري.

ويلعب برشلونة أمام مايوركا يوم السبت 13 يونيو في إقرار رابطة الدوري الإسباني باستئناف المسابقة بعد غياب 3 أشهر.

بينما لا تزال الشكوك قائمة حول جاهزية ليونيل ميسي لمواجهة مايوركا بسبب شعوره ببعض الانزعاجات.

وحصل لاعبو برشلونة على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس على أن يتم استئنافها غدا الجمعة.

وخاض لويس سواريز 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكانت أخر مباريات سواريز أمام إسبانيول يوم 4 يناير وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وسجل المهاجم الأوروجوياني هدفا وصنع الآخر.

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