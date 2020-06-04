تقرير: تياجو سيلفا معروض على ميلان

الخميس، 04 يونيو 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

33 مليون جنيه إسترليني

بعد 8 سنوات من الخروج، ربما يعود تياجو سيلفا إلى ميلان بداية من الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن وكيل أعمال تياجو سيلفا، تواصل مع ميلان في الأونة الأخيرة من أجل عودة محتملة للقائد البرازيلي.

ميلان مؤخرا يعمل على جلب مدير رياضي جديد للفريق. هذا الشخص سيكون رالف راجنيك المدير الرياضي لفريق ريد بول لايبزيج الأماني.

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مهمة راجنيك ستكون جلب لاعبين صغار السن بموهبة كبيرة، تسمح للفريق أن يعود للساحة الأوروبية مجددا.

وبناء على ما سبق، فلن يكون تياجو سيلفا أولوية للنادي، لكن علاقته القوية سابقا بالفريق ربما تسمح له بالانضمام.

صاحب الـ35 عاما انضم إلى ميلان عام 2009 قادما من فلومينينسي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان عام 2012 بعد أن حقق مع الفريق أخر لقب دوري فاز به ميلان، وأخر لقب كأس إيطاليا أيضا.

من جهة أخرى، كانت بعض التقارير قد أشارت لرغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات إسماعيل بن ناصر، وجيانلويجي دوناروما من ميلان.

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