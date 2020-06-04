تقرير: إيجواين وساري يتوصلان لاتفاق داخل يوفنتوس

توصل ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، مع جونزالو إيجواين مهاجم الفريق، ليكفية قضاء ما تبقى من الموسم.

جونزالو إيجواين النادي : يوفنتوس يوفنتوس

كل التقارير أشارت لرغبة إيجواين في الرحيل مؤخرا. بل وذهب البعض للقول بأن المهاجم الأرجنتيني لن يعود إلى يوفنتوس بعد انتهاء فترة توقف النشاط.

وحسب جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن إيجواين وساري اتفقا على التركيز على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. ليكون ذلك وداع جيد لإيجواين مع يوفنتوس، ويسمح ببيعه بمقابل مادي جيد يفيد الفريق.

التقارير السابقة أفادت برغبة ريفر بليت فريق إيجواين السابق في استعادته، والبعض الآخر ربط اسمه بفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

إيجواين قضى أفضل فتراته سابقا مع ساري في نابولي، قبل أن يرحل إيجواين إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو في 2016.

وقبل بداية الموسم الماضي، خرج إيجواين معارا إلى ميلان، قبل أن ينتقل إلى تشيلسيتحت قيادة ساري في فترة الانتقالات الشتوية ويختتم معهم الموسم.

صاحب الـ32 عاما عاد ليوفنتوس هذا الموسم بقرار من ساري. ليسجل 5 أهداف ويصنع 4 آخرين خلال 23 مباراة خاضهم في الدوري.

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