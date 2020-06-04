تقارير: ميسي قد يغيب عن مواجهة مايوركا بسبب الإصابة

الخميس، 04 يونيو 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

انطلقت صافرات الإنذار في برشلونة بسبب الإصابة وتلك المرة، ليونيل ميسي.

وفقا لقناة "TV3" الإسبانية فأن ميسي شعر بألم عقب نهاية التدريبات يوم الثلاثاء وخضع لإشعة رنين مغناطيسي لتقييم انزعاجه.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية أنه من الممكن أن يعاني ميسي من كسر صغير قد يغيب على إثره عن مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

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لذلك لم يكن غياب ميسي عن تدريبات الأربعاء بسبب أعمال وقائية حسبما أعلن النادي بل قد يكون لإصابة أكبر لم تتأكد بعد.

وسيعمل الطاقم الطبي على استعادة خدمات القائد الأرجنتيني قبل 10 أيام من مواجهة مايوركا في الليجا إذ تتبقى 11 مباراة لبرشلونة في الدوري ستقام في 5 أسابيع.

وغاب ميسي في بداية الموسم بسبب إصابة في القدم عن برشلونة.

أفضل لاعب في العالم 6 مرات خاض 31 لقاءً هذا الموسم في جميع المسابقات سجل 24 هدفا وصنع 16.

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