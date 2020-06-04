خبر في الجول – العشري يبلغ إدارة المصري برغبته في الاستغناء عن اللاعب صاحب أزمة القيد

الخميس، 04 يونيو 2020 - 00:20

كتب : أيمن عيد

شيخ موكورو لاعب المصري أمام بني عبيد

أبلغ طارق العشري المدير الفني للمصري مجلس إدارة ناديه برغبته في الاستغناء عن لاعب الفريق شيخ موكورو لعدم اقتناعه بمستواه.

وحسبما علم Filgoal.com فإن العشري أكد للإدارة أن اللاعب ليس في حساباته سواء عاد الدوري الموسم للاستئناف الموسم الجاري من عدمه.

وينتظر مجلس إدارة المصري موقفه من منعه من قيد لاعبين جدد من أجل اتخاذ خطوات فسخ التعاقد مع اللاعب.

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كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب المصري بإيقافه عن القيد لفترتي انتقالات بسبب مشكلة قيد شيخ موكورو اللاعب الإيفواري السابق لفريق هلال الأُبيض السوداني.

إذ أن اللاعب انضم للمصري في صفقة انتقال حر ولكن هلال الأُبيض أثبت أن اللاعب كان لديه تعاقد ساري معه.

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شيخ موكورو المصري طارق العشري
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