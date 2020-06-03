عمرو وردة لـ في الجول: العودة لمصر مستبعدة حاليا.. أريد إثبات نفسي في باوك

رد عمرو وردة اللاعب المصري لفريق باوك اليوناني، على التقارير التي ذكرت بأنه معروض على نادي الزمالك.

وقال وردة في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أفكر حاليا في العودة للدوري المصري. هدفي الاستمرار في أوروبا وحتى الآن باق في باوك وأحاول إثبات نفسي في التدريبات مع الفريق".

وأضاف "هدفي أن ألعب معهم في الموسم المقبل، ولا أفكر مطلقا في العودة للدوري المصري".

وردة استدرك "في كل عام تخرج التقارير التي تقول بأنني أتفاوض للعودة إلى مصر. من قبل قالوا الأهلي وهذا العام يقولون الزمالك أو بيرامديز، ولكنني لا أعرف مصدر هذه الأخبار".

واسترسل "أريد الاستمرار في أوروبا، وفكرة العودة غير مطروحة حاليا".

وأتم "لا توجد عروض سواء مصرية أو في اليونان أو خارجها حاليا لكي أدرسها. أركز فقط مع باوك لإثبات نفسي".

كانت تقارير يونانية قد ذكرت اليوم الأربعاء، بأن عمرو وردة كان مطروحا على الزمالك خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

عمرو وردة بدأ الموسم الجاري معارا لفريق لاريسا من باوك، قبل أن يعلن النادي إنهاء الإعارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودته لباوك.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

طالع أيضا:

في الدرجة الثانية - من فشل حلم الزمالك إلى صنايعي سيراميك

خبر في الجول - أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية ضد الزمالك

تقرير: عمرو وردة عُرض على الزمالك

استبعاد معلول وانضمام ثنائي الدوري المصري لمعسكر تونس

الكرة الإسبانية تبدأ بمباراة "أزمة النازية"