فرانفكورت يواصل الانطلاق بـ "أسرع هدف لبديل" ويوقف صحوة بريمن بثلاثية

أوقف إينتراخت فرانكفورت صحوة فيردر بريمن بالفوز بثلاثية دون مقابل خارج القواعد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 24.

فرانفكورت حقق فوزه الثاني تواليا، فيما تعطلت نتائج بريمن الإيجابية بعدما حقق 7 نقاط في آخر 3 جولات للابتعاد عن شبح الهبوط.

بريمن توقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ 17 -قبل الأخير- وبات مهددا بشكل أكبر بالهبوط مع تبقى 5 مباريات على نهاية الموسم.

بينما ابتعد الضيوف عن شبح الهبوط بفارق 8 نقاط بعدما ارتفع رصيد النسور إلى 35 نقطة في المركز الـ 11.

ثلاثية تزينت بفضل ثنائية من البديل شتيفان إيلسانكر الذي سجل هدف فرانفكورت الثاني بعد 17 ثانية فقط من نزوله ليصبح صاحب أسرع هدف للاعب بديل منذ موسم 2003-2004 في الدوري الألماني.

وصف المباراة

في الشوط الأول هدد دافي كلاسيين ودافي سيلكه مرمى فرانفكورت، لكن التهديد الحقيقي جاء في الدقيقة 36.

حكم المباراة أوقف المباراة لمراجعة صحة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض لكن بعد دقيقتين من المطالعة رفض احتساب الركلة وتواصل اللعب.

في الشوط الثاني ظهرت تقنية الفيديو مرة أخرى ورفضت احتساب هدفا لفرانكفورت سجله دومنيك كوهر في الدقيقة 59 بداعي التسلل.

البرتغالي أندريه سيلفا لم يتوان وسجل هدفا في الدقيقة 61 لصالح الضيوف برأسية متقنة مستغلا عرضية فيليب كوستيتش.

🇩🇪 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FRANKFURTTT!!!!! AGORA VALEU!! ANDRÉ SILVA ABRE O PLACAR PARA A EQUIPE VISITANTE!!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/mwMIfsinfI — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) June 3, 2020

هدف رابع للبرتغالي البالغ 24 عاما في آخر 5 مباريات منذ استئناف النشاط الرياضي، والثالث للمباراة الثالثة على التوالي.

في الدقيقة 81 حل إيلسانكر كبديل بعد 17 ثانية فقط سجل هدف النسور الثاني بعدما تسلل وسط دفاع بريمن وسجل دون رقابة إثر ركلة ركنية.

🇩🇪 GOOOOOOOOOOOOOL DO FRANKFURTTTTT!!!!!!!! IISANKER AMPLIA O PLACAR!! Werder Bremen 0 x 2 Frankfurt #AlemãoFoxSports pic.twitter.com/2GuvM2rjxw — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) June 3, 2020

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي سجل اللاعب ذاته البالغ 31 عاما هدفا برأسية أودعها في الشباك بقوة، من ركلة حرة نفذها جوناثان دي جوزمان.

🇩🇪 GOOOOOOOOOOOOOL DO FRANKFURTTTTT!!! VIROU PASSEIO!! IISANKER MARCA MAIS UMA VEZ E FAZ O TERCEIRO GOL DOS VISITANTES!!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/xFvLHQeXxC — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) June 3, 2020

ثنائية هي الأولى له في 5 مباريات خاضها مع فرانكفورت منذ انتقاله من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير الماضي.

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