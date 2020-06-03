3 أفكار تحدث في أوروبا للتغلب على غياب الجمهور

لم تعتد الكرة الأوروبية على خوض المباريات دون حضور جماهيري ربما عدا حال وجود عقوبة على فريق ما لذا فإن ما حدث بعد عودة النشاط جراء تفشي فيروس كورونا كان غريبا بالنسبة لهم.

وبالتالي بدأ التفكير في كيفية التغلب على غياب الجمهور وهناك فكرتين تم تنفيذهم بالفعل وأخرى مازال البحث خلف جدواها جاريا.

الدوري الألماني

في الدوري الألماني عهد فريق بروسيا مونشنجلادباخ على وضع مجسمات لصور الجهور ليشعر الفريق أن الجمهور يؤازرهم بالفعل في المباريات.

كل مشجع أراد أن توضع صورته في الملعب التقط صورة لنفسه بقميص الفريق أو بأي شيء يخص النادي وأرسلها ودفع ما يقرب من 21 يورو كأنها قيمة للتذكرة.

وقال الظهير الأيمن لجلادباخ عن الفكرة: "الفكرة رائعة هي تخلق أجواء خاصة".

فيما قال مدرب جلادبا بيتر بوسز : "من الأفضل اللعب حتى أمام دما بدلا من المقاعد الخالية".

الدوري الدنماركي

في لقاء بين أوروس وريندرز الدنماركيين تم وضح شاشات حلو الملعب وعبر تطبيق Zoom دخل العديد من المشجعين وتم تحويل صورهم لملعب سيريس بارك لمتابعة اللقاء.

وبالتالي شعر اللاعبون في الملعب بمؤازرة جماهيرهم لهم دون حضورهم فعليا.

الدوري الإنجليزي

يدرس الدوري الإنجليزي حاليا رفقة شركة "إليكترونيك آرتس" المصنعة للعبة فيفا الشهيرة الاستعانة بأصوات الجماهير في اللعب لوضعها في الملاعب حينما تعود المسابقة للاستئناف.

اللعبة بالفعل لديها العديد من أصوات الجماهير وتشجيعهم الخاص للفريق.

وسيكون متاحا للمشاهد اختيار مشاهدة المباراة وسماع صوت الجماهير الافتراضية أم سماع صوت الملعب دون جمهور.

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