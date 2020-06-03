بيرجومي لـ في الجول: مارادونا بقيمة فريق كامل.. هو أفضل لاعب واجهته

يرى جيوسيبي بيرجومي نجم إنتر ميلان السابق، بأن دييجو أرماندو مارادونا كان بقيمة فريق كامل.

وقال بيرجومي في تصريحات لـFilGoal.com: "مارادونا لاعب فريد. هو أقوى لاعب واجهته".

وأضاف "إذا راقبه مدافع فهو يقوده لوسط الملعب، وإذا راقبه لاعب وسط تجده يقوم بدور المهاجم".

بيرجومي أتبع "مارادونا كان يمتلك موهبة وشخصية عظيمة. باختصار هو قائد. لاعب يساوي فريق كامل".

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