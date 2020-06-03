بيرجومي لـ في الجول: مارادونا بقيمة فريق كامل.. هو أفضل لاعب واجهته

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 22:38

كتب : محمد المحمودي

مارادونا - رسمة أحمد نبيل

يرى جيوسيبي بيرجومي نجم إنتر ميلان السابق، بأن دييجو أرماندو مارادونا كان بقيمة فريق كامل.

وقال بيرجومي في تصريحات لـFilGoal.com: "مارادونا لاعب فريد. هو أقوى لاعب واجهته".

وأضاف "إذا راقبه مدافع فهو يقوده لوسط الملعب، وإذا راقبه لاعب وسط تجده يقوم بدور المهاجم".

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بيرجومي أتبع "مارادونا كان يمتلك موهبة وشخصية عظيمة. باختصار هو قائد. لاعب يساوي فريق كامل".

لمشاهدة حلقة جديدة من "مع المحمودي" عن دييجو أرماندو مارادونا من هنا.

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