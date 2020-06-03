لا عقوبات على سانشو وحكيمي "بسبب تضامنهم وبياناتهم المناهضة للعنصرية"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 22:21

كتب : FilGoal

بادربورن - دورتموند

لن تُوقع عقوبة على جادون سانشو أو لاعبي الدوري الألماني بعد تصريحاتهم ضد العنصرية الأسبوع الماضي في المسابقة.

مهاجم بوروسيا دورتموند احتفل بهدفه في شباك باردبورن برفع قميصه لتظهر جملة "العدالة لـ جورج فلويد".

وهو ما ظهر به المغربي أشرف حكيمي، وأيضا الأمريكي ويستون ماكيني لاعب شالكة وماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ كلا بطريقته.

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وأصدر الاتحاد الألماني بيانا بأنه لن تتخذ إجراءات ضد اللاعبين الأربعة "بسبب تضامنهم وبياناتهم المناهضة للعنصرية".

وأضافت: "تعتزم اللجنة أيضًا السير على نفس الخط في حالة تجدد الحملات المناهضة للعنصرية للاحتفال بوفاة جورج فلويد العنيفة في أيام المباريات المقبلة".

وتنص قواعد الاتحاد الدولي "فيفا" على عدم عرض الأراء السياسية لكن جياني إنفانتينو رئيس فيفا قال: "لتجنب الشك، في منافسات فيفا، فإن المواقف الأخيرة للاعبين في مباريات الدوري الألماني تستحق التصفيق وليس العقاب".

وأتم "يجب علينا جميعا أن نقول لا للعنصرية ولأي شكل من أشكال التمييز".

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