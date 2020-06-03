زيزو: دائما ما عملت في الأهلي مقابل أجر.. لكن بما لا يتناسب مع إمكانياتي

أقر عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، بأنه دائما ما عمل داخل النادي الأهلي مقابل أجر، لكنه أجر لا يتناسب مع إمكانياته.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "دائما ما عملت داخل الأهلي مقابل أجر، لكن لم يسبق أن حصلت من الأهلي على المقابل الذي يناسب إمكانياتي".

وأوضح "لا أتحدث بغية الحصول على المال والجميع يعرفني جيدا. فمثلا سبق طلبت من محمود طاهر إدارة مباراة الأهلي والزمالك وأخبرته أنني سأتحمل المسؤولية. فقال لي أنت يا زيزو؟ قلت له أنا أولى بحل مشاكل بيتي".

زيزو أكمل "نفس الكلام يفترض أن يطبق من الجهة الأخرى وأن يتم تقديرنا في أوقات معينة من النادي. لكن هذا لا يتم دائما. لذلك أعتبر نفسي أعمل بشكل تطوعي".

وأتم "في النهاية أنا لا أتردد في قبول أي مهمة داخل الأهلي حتى لو بشكل مؤقت، وذلك اعترافا بفضل النادي علي".

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