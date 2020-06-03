زيزو: دائما ما عملت في الأهلي مقابل أجر.. لكن بما لا يتناسب مع إمكانياتي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" - بيراميدز - وادي دجلة

أقر عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، بأنه دائما ما عمل داخل النادي الأهلي مقابل أجر، لكنه أجر لا يتناسب مع إمكانياته.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "دائما ما عملت داخل الأهلي مقابل أجر، لكن لم يسبق أن حصلت من الأهلي على المقابل الذي يناسب إمكانياتي".

وأوضح "لا أتحدث بغية الحصول على المال والجميع يعرفني جيدا. فمثلا سبق طلبت من محمود طاهر إدارة مباراة الأهلي والزمالك وأخبرته أنني سأتحمل المسؤولية. فقال لي أنت يا زيزو؟ قلت له أنا أولى بحل مشاكل بيتي".

أخبار متعلقة
وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية لرد التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي رئيس المصري: استكمال الدوري يقضي على الموسم المقبل.. ولا نمانع تتويج الأهلي باللقب راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي سيضم بن ناصر مقابل 50 مليون يورو

زيزو أكمل "نفس الكلام يفترض أن يطبق من الجهة الأخرى وأن يتم تقديرنا في أوقات معينة من النادي. لكن هذا لا يتم دائما. لذلك أعتبر نفسي أعمل بشكل تطوعي".

وأتم "في النهاية أنا لا أتردد في قبول أي مهمة داخل الأهلي حتى لو بشكل مؤقت، وذلك اعترافا بفضل النادي علي".

طالع أيضا:

في الدرجة الثانية - من فشل حلم الزمالك إلى صنايعي سيراميك

خبر في الجول - أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية ضد الزمالك

تقرير: عمرو وردة عُرض على الزمالك

استبعاد معلول وانضمام ثنائي الدوري المصري لمعسكر تونس

الكرة الإسبانية تبدأ بمباراة "أزمة النازية"

في الدوري الأهلي عبد العزيز عبد الشافي
نرشح لكم
أخر الأخبار
3 أفكار تحدث في أوروبا للتغلب على غياب الجمهور 5 دقيقة | تقرير في الجول
بيرجومي لـ في الجول: مارادونا بقيمة فريق كامل.. هو أفضل لاعب واجهته 17 دقيقة | أوروبا
لا عقوبات على سانشو وحكيمي "بسبب تضامنهم وبياناتهم المناهضة للعنصرية" 33 دقيقة | أوروبا
زيزو: دائما ما عملت في الأهلي مقابل أجر.. لكن بما لا يتناسب مع إمكانياتي 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تحديد مواعيد مباريات كأس إيطاليا.. البداية بين يوفنتوس وميلان 54 دقيقة | أوروبا
وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية لرد التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي ساعة | الدوري المصري
رئيس المصري: استكمال الدوري يقضي على الموسم المقبل.. ولا نمانع تتويج الأهلي باللقب ساعة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي سيضم بن ناصر مقابل 50 مليون يورو 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته
قد ينال إعجابك