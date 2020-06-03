سكاي: تحديد مواعيد مباريات كأس إيطاليا.. البداية بين يوفنتوس وميلان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 22:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - كأس إيطاليا

وافقت الحكومة الإيطالية على إقامة مباريات إياب دور نصف النهائي من كأس إيطاليا مبكرا عن المواعيد المحددة سلفا.

شبكة سكاي سبورتس الإيطالية قالت إن الحكومة وافقت على تعديل المواعيد لتقام يومي 12 و13 يونيو بدلا من 13 و14 من الشهر ذاته.

ميلان سيحل ضيفا على يوفنتوس في 12 يونيو بمدينة تورينو لتصبح أول مباراة يعود بها النشاط الرياضي في إيطاليا.

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بينما يستضيف نابولي في اليوم التالي إنتر، على أن تقام المباراة النهائية في 17 من نقس الشهر في العاصمة روما.

وتتخوف الأندية الأربعة من معاناة اللاعبين من المشاكل البدنية على ضوء ابتعادهم عن خوض المباريات لما يقارب 3 أشهر في ظل الفارق الزمني القصير بين نصف النهائي والنهائي.

وكان يوفنتوس قد فرض التعادل ذهابا بهدف لمثله مع الروسونيري، بينما خطف نابولي فوزا خارج قواعده بهدف دون مقابل.

وسيبدأ الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو المقبل بإقامة المباريات المؤجلة من الجولة الـ 25.

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