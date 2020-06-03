وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية لرد التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 21:42

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وزير الرياضة - محمود الخطيب رئيس الأهلي

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وخلال الجلسة بينهما تم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادي.

وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية المتعلقة بطلب الأهلي بـ رد جميع التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي.

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وتناول لقاء الوزير مع رئيس الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادي بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020.

وستقوم الوزارة بالرد على النادي الأهلي بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادي من كافة جوانبه على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي.

ومن جانبه أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادي الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.

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