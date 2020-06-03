رئيس المصري: استكمال الدوري يقضي على الموسم المقبل.. ولا نمانع تتويج الأهلي باللقب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

سمير حلبية رئيس المصري

يرى سمير حلبية رئيس النادي المصري بأن استكمال الموسم الحالي من بطولة الدوري، سيعني القضاء على الموسم المقبل.

وقال حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أهلا وسهلا باستكمال الدوري، لا نمانع في ذلك وحين قلنا إلغاء الموسم كانت مجرد فكرة، لكن القرار في يد الدولة".

وأضاف "لكن متى سنفتح الطيران لعودة اللاعبين الأجانب؟ وبعد عودتهم سيضطروا للبقاء 15 يوما في الحجر الصحي".

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حلبية أتبع "بعد نهاية المدة، ستحتاج الفرق إلى ستة أسابيع إعداد على الأقل، إذا سنكون قد دخلنا لشهر أغسطس".

واسترسل "استكمال الدوري سهل لكنه سيقضي على الموسم المقبل في رأيي. في النهاية هو قرار دولة وسنحترمه أيا كان".

وانتقل رئيس المصري للحديث عن نتائج المسابقة في حالة الإلغاء، فقال "لا مشكلة لدينا في تتويج الأهلي بالدوري إذا قرروا ذلك في حالة إلغاء المسابقة، وعلى ما أذكر فمرتضى منصور رئيس الزمالك كان صاحب الفكرة".

وأتبع "لكن لا أعرف مصير الصعود والهبوط والمشاركات الإفريقية. الاتحاد هو المنوط بتحديد ذلك".

واستدرك "في الموسم الماضي جمع المصري 20 نقطة في نهاية الدور الأول وكنا في مؤخرة الجدول، لكننا أنهينا الموسم في المركز الرابع. هذا الموسم نملك 20 نقطة أيضا وما زال لدينا مباراة في الدور الأول، بالتالي قد نكرر الأمر. لذلك من حقنا المطالبة بالمشاركة في الكونفدرالية خلال الموسم المقبل".

وأتم "من حق المقاولون العرب أيضا المطالبة بالمشاركة إفريقيا بعد دور أول رائع قدموه، والقرار في يد الدولة".

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