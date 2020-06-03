فريد يعلن عودته لـ فلومينينسي مستقلا دراجة لـ 600 كيلومتر لـ "هدف خيري"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

فريد - فلومينينسي البرازيلي

فاجأ البرازيلي فريد جماهير فلومينينسي بإعلانه عودته للفريق قادما من صفوف كروزيرو وأنه سيستقل دراجة للعودة لمسافة 600 كيلومتر للانتقال للنادي.

شافيز فريد

النادي :

المهاجم البالغ 36 عاما وقع لمدة عامين يوم الأحد الماضي وأعلن عن انتقاله لاحقا للجماهير بالسفر من مدينة بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو بدراجة في إطار دعم خيري.

وقال فريد عبر حسابه على إنستجرام: "الهدف هو تلقي مواد غذائية أساسية لـ 4000 عائلة في هذه الرحلة وصولا إلى مركز فلومينينسي التدريبي، وسأبدا اليوم".

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وتابع الدولي البرازيلي "أعتمد عليكم خلال رحلة التضامن هذه. أنا أركب الدراجة وأنتم تتبرعون من منازلكم ونحن جميعا معا في هذا، من أجل قضية أكبر".

ويعد فريد ثالث هدافي فلومينيسي البرازيلي عبر تاريخه إذ ارتدى قميصه بين 2009 وحتى 2016، وسجل 172 هدفا في 288 مباراة.

ماريو بيتنكورت رئيس النادي قال إن فريد سيحصل على راتب رمزي مع الفريق أقل من 500 دولار شهريا حتى عودة النشاط الرياضي في البرازيل.

ورحل مهاجم ليون الفرنسي السابق عن صفوف كروزيرو بعدما هبط الفريق لأول مرة في تاريخه من الدوري البرازيلي الموسم الماضي.

الأندية البرازيلية في ولاية ريو بدأت في العودة للتدريبات بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.

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