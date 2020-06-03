بينها مناقشة عودة النشاط الرياضي.. المتحدث باسم الوزراء يكشف كواليس اجتماع لجنة الأزمة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس ما دار في اجتماع لجنة الأزمة لمناقشة عودة مختلف الأنشطة الحياتية تدريجيا، ومن بينها النشاط الرياضي.

وقال نادر سعد في تصريحات للصحفيين: "ناقشنا عودة الشعائر الدينية والنشاطات الرياضية والثقافية واستئناف حركة السياحة والطيران".

وأوضح "تم استعراض الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، كما تم استعراض جهود وإجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركتي السياحة الخارجية والطيران".

نادر سعد واصل "كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها".

المتحدث باسم الوزراء أتم " في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا وما تتضمنه من ضوابط احترازية".

ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد الاجتماع المقبل للجنة أزمة كورونا، والذي سيشهد الإعلان الرسمي عن القرارات.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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