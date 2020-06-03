تقرير تركي: قطبا تركيا يتصارعان من أجل ضم تريزيجيه

اشتعل الصراع بين جالاتا سراي وفنرباهتشة قطبا الكرة التركية لضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

صحيفة "فاناتيك" التركية أشارت إلى اهتمام فنرباهتشة والمُلقب بـ الكناري بخدمات تريزيجيه والتواصل مع وكيله لبدء محادثات مبدئية.

وأضاف التقرير أن الدولي المصري يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 8 مليون يورو في عقده يُفعّل إذا هبط أستون فيلا من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويسعى الكناري لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 6 مليون يورو في ظل أزمة الديون التي تضرب النادي.

وأشارت تقارير سابقة إلى رغبة جالاتا سراي في الحصول على خدمات تريزيجيه بشرط التخلي عن أحد لاعبيه (طالع التفاصيل).

ولا يعد تريزيجيه البالغ 25 عاما غريبا على الكرة التركية إذا سبق له ارتداء قميص قاسم باشا لموسمين.

وسجل تريزيجيه 27 هدفا في 71 مباراة بقميص الفريق التركي.

ويمتلك تريزيجيه عقدا يمتد لمدة 3 مواسم مع الفيلانز ويحتل حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجيلزي قبل استئناف الموسم في 17 يوليو المقبل,

ومع الفيلانز سجل تريزيجيه 4 أهداف في 27 مباراة وخسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

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