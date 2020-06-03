تقرير تركي: رحيل النني لن يكون مفاجأة.. سيكلف بشكتاش 20 مليون يورو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

أشارت قناة "aspor" التركي إلى أن اقتراب رحيل محمد النني لاعب الوسط المصري عن صفوف بشكتاش.

النادي التركي لن يتفاوض مع أرسنال من أجل الحصول على خدمات المحترف المصري بشكل نهائي، والذي لم يحصل على 600 ألف يورو من مستحقاته.

تورجي ديمير المعلق بالقناة قال عن آخر التطورات "عقد النني سيكلف بشكتاش 20 مليون يورو، لذلك ليس هناك إمكانية لبقاءه".

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وأضاف "سيغادر بنهاية الموسم، ولن يكون الأمر مفاجئا إذا رحل قبل نهاية الموسم".

وأتم "النادي سيطلب من اللاعبين الذين يتقاضون 2 مليون يورو أو أكثر، خصم 30% من الرواتب بغض النظر إذا كان لاعبا محليا أو أجنبيا".

وفي وقت سابق أفادت جريدة "أكسام" أن عدم حصول النني على راتبه في الأشهر الأخيرة يعجل برحيله عن النادي قريبا.

وأوضح التقرير أن إصرار الدولي المصري على الحصول على راتبه كاملا وعدم قدرة النادي على فعل ذلك يقرب الطرفين من الانفصال.

صحيفة فاناتيك التركية ذكرت أن النني رفض تخفيض راتبه عن شهري أبريل ومايو، وأشارت إلى أن إدارة النادي التركي اجتمعت مع لاعبي الفريق لاقتراح تخفيض أجورهم عن الشهرين اللذين شهدا توقف كرة القدم في تركيا.

وكتبت أن معظم اللاعبين وافقوا على المقترح لكن النني (27 عاما) رفض تخفيض راتبه، لكنه يخوض تدريبات فريقه بشكل طبيعي، وذلك قبل أيام قليلة من استكمال الموسم.

ومثل معظم الدوريات في العالم، توقف الدوري التركي في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا لكنه سيستأنف في 12 يونيو المقبل.

وكان الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول المعار لـ بشكتاش قد فسخ عقده مع النادي التركي مطلع مايو المنصرم بسبب عدم الحصول على راتبه في الأشهر الأخيرة أيضا.

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