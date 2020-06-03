خبر في الجول - اجتماع حاسم برئاسة رئيس الوزراء لتقرير مصير الدوري

يعقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعا مع لجنة الأزمات في الحكومة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحسم موقف النشاط الكروي.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع - الذي يجرى حاليا - يشهد دراسة موقف عودة نشاط كرة القدم في مصر مرة أخرى.

كما يحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة الاجتماع.

ومن المحتمل أن ينتهي الاجتماع بحسم موقف عودة نشاط كرة القدم وإصدار قرار نهائي في هذا الأمر.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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