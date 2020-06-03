خبر في الجول - اجتماع حاسم برئاسة رئيس الوزراء لتقرير مصير الدوري

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 18:48

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري

يعقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعا مع لجنة الأزمات في الحكومة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحسم موقف النشاط الكروي.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع - الذي يجرى حاليا - يشهد دراسة موقف عودة نشاط كرة القدم في مصر مرة أخرى.

كما يحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة الاجتماع.

أخبار متعلقة
ماجد سامي: استئناف الدوري يكلف كل ناد 5 ملايين جنيه.. لا علاقة بموقفي بترتيبنا في الجدول المقاولون: من حق الأهلي التتويج بالدوري ونحن المشاركة إفريقيا لو تم إلغاء النشاط طارق العشري لـ في الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. الحالة الفنية للاعبين "زيرو"

ومن المحتمل أن ينتهي الاجتماع بحسم موقف عودة نشاط كرة القدم وإصدار قرار نهائي في هذا الأمر.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ يطمئن الجمهور على فتحي

تقرير: ناد مغربي يشكو الزمالك

رسالة آل الشيخ الأخيرة

دوافع وكواليس قرارات الأهلي

مرتضى يرد على الأهلي

الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – عماد حمدي.. من فشل حلم الزمالك إلى عملين بنادي شبان قنا وصنايعي سيراميك 25 دقيقة | حكايات في الجول
خبر في الجول – بعد حكم الفيفا لصالح الزمالك.. أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: قطبا تركيا يتصارعان من أجل ضم تريزيجيه ساعة | المحترفون
تقرير: "بسبب فشل تسويقه في اليونان".. عمرو وردة عٌرض على الزمالك ساعة | المحترفون
تقرير تركي: رحيل النني لن يكون مفاجأة.. سيكلف بشكتاش 20 مليون يورو ساعة | المحترفون
خبر في الجول - اجتماع حاسم برئاسة رئيس الوزراء لتقرير مصير الدوري ساعة | الدوري المصري
مدرب ليفركوزن: هافيرتز يتمتع بأناقة زيدان 2 ساعة | أوروبا
اختيار ساسي وفخر الدين بن يوسف لمعسكر منتخب تونس 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته
قد ينال إعجابك