مدرب ليفركوزن: هافيرتز يتمتع بأناقة زيدان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

هافيرتز

شبه مارسيل داوم المدرب المساعد لباير ليفركوزن أسلوب لعب لاعب الفريق كاي هافيرتز بأسلوب لعب زين الدين زيدان المدرب الحالي لريال مدريد.

وقال المدرب المساعد لليفركوزن في تصريحاته لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "الكل يتحدث حول هافيرتز، إن شاهدتوه يلعب فستعرفون كل شيء".

وواصل "بالنسبة لي هو يتمتع بأناقة زيدان في الملعب، إن رأيتم تحركاته فهو أنيق للغاية وهادئ دائما ولديه قدرة تمرير رائعة".

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وأردف "ما لا يشاهده الناس يوميا عكس الطاقم الفني بسبب المران هو أنه سريع للغاية وهذه ميزة إضافية".

واكمل "هو لاعب عظيم يسجلة الأهداف ويجيد ألعاب الهواء والأمر منوط به إلى أي مدي يريد تحقيق شيئا رائعا في مسيرته".

وتابع مارسيل داوم "لا أستطيع القول إنه أفضل لاعب ألماني على الإطلاق لكنه يملك الموهبة ولا يوجد له حدود هو يظهر علامات من أداء زيدان".

وعن رحيل هافيرتز في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه مثل بايرن ميونيخ ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول قال: "لا أعلم ماذا سيحدث ولكن في ليفركوزن هو في المكان الصحيح للتطور".

واستدرك "لكن الشيء الوحيد الأكيد أن ليفركوزن لن يبيعه بسعر بخس".

هافيرتز الذي يجيد اللعب كصانع ألعاب ومهاجم وجناح أيمن سجل 15 هدفا وصنع 8 في الموسم الحالي مع ليفركوزن في 38 مباراة شارك فيها.

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