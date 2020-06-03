مصدر مقرب من شيلونجو لـ في الجول: اللاعب يرغب في الرحيل بنهاية الموسم

يرغب بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

بينسون شيلونجو النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وارتبط اسم شيلونجو بعدد من العروض الخليجية لكن لم يتحدد وجهته إلى الآن.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من اللاعب وقال: "شيلونجو لديه نية في الرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف "اللاعب لديه عروض من أندية سعودية وإماراتية ويرغب في الرحيل لواحد من تلك الأندية".

وتابع "اللاعب لا يجد نفسه في الإسماعيلي خاصة مع تمسك بعض الأندية بضمه".

وأوضح المصدر "شيلونجو يتمنى أن تتفهم إدارة الإسماعيلي رغبته ولا تتم المغالاة في مطالب الاستغناء عنه".

وأتم تصريحاته "اللاعب تعاقد مع الإسماعيلي لثلاثة مواسم قبل الموسم الجاري، ويسعى لإيجاد فرصة لتأمين مستقبله".

وشارك شيلونجو مع الإسماعيلي هذا الموسم في 16 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ يطمئن الجمهور على فتحي

تقرير: ناد مغربي يشكو الزمالك

رسالة آل الشيخ الأخيرة

دوافع وكواليس قرارات الأهلي

مرتضى يرد على الأهلي