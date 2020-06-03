سانز: لاعبو الدوري الإسباني يتدربون بأقصى قوة من أجل الجماهير

كشف فيرناندو سانز سفير "لا ليجا" ولاعب ريال مدريد السابق، أن الفرق تبذل جهدا كبيرا للاستعداد بشكل مثالي لاستئناف النشاط.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وقال سانز: "لاعبو الليجا يتفهمون التوقعات الكبيرة التي يضعها عليهم الجمهور، وهم يعملون على تقديم أفضل أداء ممكن".

وأضافا: "لكن التدرب كان محدودا في مجموعات صغيرة لفترة من الزمن، ولذا سيحتاجون إلى بضع مباريات لاستعادة النسق".ز

وشدد: "يجب علينا ضمان سلامة الجميع، لكني أعرف أن اللاعبين يعملون بقوة لأجل الجماهير".

وأوضح: "الدوري الإسباني وكرة القدم عموما صناعة تُمتع الناس في الأوقات الصعبة، أمامها يتجمع الأصدقاء والعائلات في منازلهم أو الحانات".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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