عزل فريق أوكراني بعد اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

كارباتي لفيف

أفادت رابطة الدوري الأوكراني بخضوع فريق كارباتي لفيف للعزل بعد اكتشاف إصابة 25 شخصا، بين اللاعبين والجهاز الفني، بفيروس كورونا.

وأوضحت الرابطة في بيان أن الأشخاص المصابين سيخضعون للعزل التام، فيما وضع النادي في حجر صحي لمدة أسبوعين.

كما ألغيت كل تدريبات النادي الأوكراني.

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وأعلنت رابطة الدوري الأوكراني إلغاء المباراتين المقبلتين لكارباتي لفيف في المسابقة، اللتين كانتا مقررتين قبل منتصف يونيو الجاري، الأولى ضد فورسكلا بولتافا السبت المقبل، والثانية أمام دنيبرو السبت الذي يليه، ضمن الجولتين 25 و26 بالدوري.

وكانت مباراة لفيف ضد ماريوبول، التي كان مقررا لها يوم الأحد الماضي قد ألغيت بسبب تفشي الفيروس في صفوف الفريق.

ويتبقى تسع جولات من الدوري الأوكراني هذا الموسم، وستلعب بدون جماهير عندما يعود الدوري هذا الشهر.

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