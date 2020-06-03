في الجول يكشف – كيف تعطل كورونا تمديد عقد فايلر مع الأهلي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 16:27

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر مدرب الأهلي

كما ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة والرياضة، تؤثر جائحة كورونا على عملية تمديد بقاء ريني فايلر مدربا للأهلي في الفترة الحالية.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات التمديد متوقفة في الوقت الحالي، خاصة وأن المدرب السويسري عالق في مصر، بينما تقيم أسرته في مسقط رأسه.

وأبلغ فايلر مسؤولي الأهلي في وقت سابق أنه في حاجة للنقاش مع أسرته بشكل واضح حول عملية تمديد التعاقد، خاصة وأن العقد المقدم من الأهلي يمتد لعامين مقبلين، ما يعني حاجة السويسري لمناقشة أسرته حول ترتيبات جديدة منها احتمالية نقل إقامتهم إلى مصر على سبيل المثال أو على فترات، مع افتقاد المدرب لأسرته في الوقت الحالي والظروف الجارية.

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ولكن في ظل صعوبة السفر بسبب إغلاق الأجواء، ورغبة فايلر في مناقشة الأمر مع أسرته وجها لوجه، تعطلت مفاوضات تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفي وقت سابق، كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي عن اقتراب فايلر من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شريف فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "يمكنك اعتبار الأمر منتهي، الأهلي حريص على تجديد التعاقد مع المدرب صاحب الرؤية الجيدة".

وأضاف "فايلر أيضا لديه كامل الرغبة للتجديد، متبقي فقط الإعلان عن التجديد وما منع ذلك الظروف التي نعيشها بسبب الكورونا".

وأتم المتحدث الرسمي للأهلي حديثه "هناك رغبة أكيدة بين الطرفين، هذا أمر واضح".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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