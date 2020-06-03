لويس جارسيا: اللعب دون جماهير قد يخدم الفرق الزائرة

يعتقد لويس جارسيا سفير "لا ليجا" ونجم ليفربول ومنتخب إسبانيا السابق، أن اللعب دون جماهير سيغيّر من الحسابات ويعادل الكفة بين الزائر والمضيف.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وصرّح جارسيا بطل دوري أبطال أوروبا 2005: "الذهاب إلى سانتياجو برنابيو واللعب أمام حشد جماهيري يكون أكثر صعوبة".

وتابع: "حتى مع ملعب صغير مثل إيبوروا الخاص بـ إيبار، دائما ما تجد الجماهير أمامك وقريبة منك وتساند فريقها. لذا سيكون هذا التغيير غريبا ومختلفا بعض الشيء".

وكشف جارسيا: "مع عدم قدرة الجماهير على حضور المباريات، لجأت رابطة الدوري الإسباني إلى مشروع مميز عبر إطلاق موقع إلكتروني يسمح للجماهير بالولوج إليه وإرسال تصفيقهم الذي سيُعرض في الدقيقة 20 من كل مباراة، تضامنا مع كل المتضررين من هذه الجائحة".

كما تحدث جارسيا عن لوك دي يونج لاعب برشلونة: بمجرد وصول دي يونج إلى برشلونة، تأقلم بشكل مميز مع ناديه الجديد، ولعب الجزء الأول من الموسم بمستوى عالٍ للغاية".

وأتم: "الشيء الوحيد الذي يريد الناس هو أن يحظى بمزيد من الحرية كما كان يلعب في السابق، لكنه في برشلونة ملتزم بدور مختلف تكتيكي أكتر، وهذا أصعب بالنسبة له".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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