تقرير: بالوتيلي يواصل مشاكله مع بريشيا.. والانفصال يقترب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيللي

يبدو أن ماريو بالوتيلي بات قريبا من الرحيل عن بريشيا بعد عدم انتظامه في تدريبات الفريق منذ العودة من توقف النشاط.

وذكرت جريدة لاجازيتا ديللو سبورت أن بالوتيلي غاب عن مران الأربعاء رغم حضوره لمقر النادي والخضوع لكشف طبي يوم الثلاثاء، وهو ما أزعج مسؤولي بريشيا.

وأوضح التقرير أن شهر العسل بين الطرفين قد ينتهي قريبا بسبب تصرفات الدولي الإيطالي.

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صحيفة كوريرو ديللو سبورت أفادت هذا الأسبوع أن بالوتيلي كان مقررا له أن يقابل ماسيمو تشيللينو رئيس بريشيا يوم الجمعة الماضي للنقاش حول مستقبله في النادي. ورغم ظهور بالوتيلي أمام مكتب رئيس النادي وانتظاره لمدة نصف ساعة، لكن تشيللينو قرر عدم مقابلته في النهاية.

يأتي ذلك بعد تغيب بالوتيلي عن تدريبات الفريق أكثر من مرة عقب العودة من النشاط، وتحججه بمشاكل في الجهاز الهضمي رغم ظهوره في اليوم التالي في التدريب بشكل طبيعي.

صاحب الـ29 عاما يرتبط بتعاقد مع بريشيا حتى نهاية عام 2022، لكنه يستطيع الرحيل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم في حالة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

كانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت رسميا عن استئناف النشاط في الـ20 من شهر يونيو الجاري.

ويحتل بريشيا المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن ليتشي صاحب المركز الـ17 الذي يهرب من الهبوط.

بالوتيلي شارك هذا الموسم في 19 مباراة مع بريشيا. سجل فيهم خمسة أهداف.

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