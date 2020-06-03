مندييتا: الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم.. وعودة النشاط نبأ سعيد للمجتمع

لم يتردد جايزكا مندييتا سفير "لا ليجا" ونجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا السابق، عند سؤاله عن الدوري الأقوى في العالم.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وقال مندييتا: "الدوري الإسباني هو الرقم 1، هذه إجابة سهلة".

وبرر: "نمتلك أفضل اللاعبين على مستوى العالم، والمسابقة مثيرة وقوية للغاية"

وأوضح مندييتا لماذا استئناف الدوري الإسباني يعد نبأ سعيدا: "عودة كرة القدم هي نبأ سعيد للجميع، وليس للإسبان فقط، فهذا يعني أن الوضع الطبي يتحسّن وأن الأمور ترجع إلى طبيعتها".

"ليس في إسبانيا فقط، لكنه شعورر عام، عند رؤية كرة القدم تعود نشعر أننا نسير على الطريق الصحيح".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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