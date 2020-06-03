مندييتا: الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم.. وعودة النشاط نبأ سعيد للمجتمع

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

جايزكا مندييتا - فالنسيا

لم يتردد جايزكا مندييتا سفير "لا ليجا" ونجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا السابق، عند سؤاله عن الدوري الأقوى في العالم.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وقال مندييتا: "الدوري الإسباني هو الرقم 1، هذه إجابة سهلة".

أخبار متعلقة
فورلان: يجب أن يغيّر اللاعبون من سلوكياتهم ويحترموا البروتوكول الطبي مكمانمان: بعض الفرق استفادت من التوقف واستعادت المصابين كانوتيه: الدوري الإسباني دون جماهير سيكون مختلفا.. لكن الحل في التكنولوجيا الإعلان عن مواعيد الدوري الإسباني.. 8 أيام متتالية من المباريات النارية

وبرر: "نمتلك أفضل اللاعبين على مستوى العالم، والمسابقة مثيرة وقوية للغاية"

وأوضح مندييتا لماذا استئناف الدوري الإسباني يعد نبأ سعيدا: "عودة كرة القدم هي نبأ سعيد للجميع، وليس للإسبان فقط، فهذا يعني أن الوضع الطبي يتحسّن وأن الأمور ترجع إلى طبيعتها".

"ليس في إسبانيا فقط، لكنه شعورر عام، عند رؤية كرة القدم تعود نشعر أننا نسير على الطريق الصحيح".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ يطمئن الجمهور على فتحي

تقرير: ناد مغربي يشكو الزمالك

رسالة آل الشيخ الأخيرة

دوافع وكواليس قرارات الأهلي

مرتضى يرد على الأهلي

جايزكا مندييتا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
حالة إيجابية بـ كورونا في توتنام ضمن المرحلة الخامسة في الدوري الإنجليزي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد مع زيدان في 2017.. أن تجعل الصعب يبدو سهلا ساعة | حكايات في الجول
مصدر مقرب من شيلونجو لـ في الجول: اللاعب يرغب في الرحيل بنهاية الموسم ساعة | مصر
سانز: لاعبو الدوري الإسباني يتدربون بأقصى قوة من أجل الجماهير ساعة | أوروبا
عزل فريق أوكراني بعد اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – كيف تعطل كورونا تمديد عقد فايلر مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
لويس جارسيا: اللعب دون جماهير قد يخدم الفرق الزائرة ساعة | أوروبا
تقرير: بالوتيلي يواصل مشاكله مع بريشيا.. والانفصال يقترب 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته 4 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر
قد ينال إعجابك