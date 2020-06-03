تقرير تونسي: ساسي لا ينوي مغادرة الزمالك

كشف تقرير تونسي أن فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، لا يرغب في الرحيل عن النادي الأبيض.

وقالت صحيفة تونس الرقمية إن ساسي "لا ينوي بتاتا مغادرة الفريق خلال الميركاتو المقبل".

وأضاف التقرير أن المغربي محمد أوناجم، والكونغولي كابونجو كاسونجو، قد يكونا أقرب للرحيل، ليقوم الزمالك بضم أجانب جدد.

وارتبط الزمالك بشكل واضح بالأنجولي أري بابل جناح بريمييرو دو أجوستو الأنجولي. (طالع التفاصيل).

وأكمل التقرير بأن رغم وجود عدة أندية راغبة في ساسي، إلا أنه لا ينوي تكرار تجربة الاحتراف الخليجي بعد فترة من اللعب مع النصر السعودي.

ساسي صاحب الـ 28 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

النجم التونسي انضم للقلعة البيضاء في 2018 بعد رحيله عن النصر السعودي.

وشارك ساسي في 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ورفع ساسي لقب كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي وكأس مصر والسوبر المصري مع الزمالك.

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