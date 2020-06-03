فورلان: يجب أن يغيّر اللاعبون من سلوكياتهم ويحترموا البروتوكول الطبي

حث دييجو فورلان سفير "لا ليجا" ونجم فياريال وأتليتكو مدريد ومنتخب أوروجواي السابق، اللاعبين على الحفاظ اتباع السلوكيات الوقائية في أرض الملعب.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وصرّح فورلان عند سؤاله عما إذا كان الاحتفال دون تلامس سهلا على اللاعبين خلال المباريات: "الأمر لا يتعلق بكرة القدم، بل بالحياة عموما".

وأضاف: "على الجميع أن يغيّروا من سلوكياتهم المعتادة لو أردنا أن نعود لحياتنا السابقة، نريد أن يُستأنَف الدوري الإسباني، ولهذا يجب احترام البروتوكول الطبي".

فورلان تلقى سؤالا آخر بشأن انطلاق المسابقة وهل الموقف أشبه بموسم جديد، فأجاب بطل كوبا أمريكا 2011: "لا، لأن الدوري بدأ بالفعل وهناك فريقان ينافسان على اللقب، وهناك 5 أو 6 فرق تلعب للتأهل إلى دوري الأبطال، وكذلك هناك فرق تصارع على الهبوط".

وأتم: "استئناف الدوري الإسباني أمر جيد للاعبين، خصوصا الذين ستسنح لهم فرصة الفوز، والبقية سيحاولون تقديم الأفضل لفرقهم".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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