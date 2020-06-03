مكمانمان: بعض الفرق استفادت من التوقف واستعادت المصابين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 15:42

كتب : FilGoal

ستيتف مكمانمان

يرى ستيف مكمانمان سفير "لا ليجا" ونجم ريال مدريد وليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، أن التوقف الطويل أفاد بعض الأندية التي استعادت لاعبيها المصابين.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وصرّح مكمانمان خلال المؤتمر الأول من نوعه: "أنا متطلع لانطلاق الدوري الإسباني مجددا".

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وأكمل: "أنتظر مباريات ريال مدريد، وآمل مع عودة إدين هازارد وماركو أسينسيو أن يحصل الفريق على دفعة ليحصد لقب الدوري".

وأوضح ماكا: "الفرق ذات الجودة الأعلى والقائمة الأكبر من اللاعبين ستقدر على التعامل مع ضغط المباريات الكبير".

وأتم: "بعض الفرق استفادت من فترة التوقف واستعادت لاعبيها المصابين أو غير اللائقين".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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