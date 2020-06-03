كانوتيه: الدوري الإسباني دون جماهير سيكون مختلفا.. لكن الحل في التكنولوجيا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 15:35

كتب : FilGoal

فريدريك كانوتيه - إشبيلية

يرى فريدريك عمر كانوتيه سفير "لا ليجا" ونجم إشبيلية ومنتخب مالي السابق، أن التكنولوجيا قد تعوض جزئيا غياب الجماهير عن الملاعب.

الدوري الإسباني ينطلق مجددا يوم 11 يونيو الجاري، وبهذه المناسبة عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مؤتمرا صحفيا عبر منصة Zoom، جمعت فيه مجموعة من أبرز اللاعبين السابقين بالدوري الإسباني، ووجّهت الدعوة إلى FilGoal.com.

وصرّح أفضل لاعب في إفريقيا عام 2007: "صحيح أن التمتع بالمباراة في المنزل دون حضور جماهيري يكون صعبا في غياب أجواء وصوت الملعب، لكني أعتقد أن التكنولوجيا قادرة على فعل العديد من الأمور الإيجابية وخلق أجواء مشابهة بعض الشيء للواقع".

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وأوضح كانوتيه: "الليجا أعدت فكرة مميزة وفريدة ستجعلنا نستمتع كما لو كنا في الملعب".

كما وجّه رسالته إلى الجماهير الإفريقية: "جميعنا نتطلع لعودة الدوري الإسباني، وبصفتي سفيرا لـ لا ليجا، فإني أحث الجمهور الإفريقي على متابعة المسابقة".

وواصل حديثه: "افتقدت كرة القدم كثيرا خلال الفترة الماضية، ولذا أنا سعيد بعودة الدوري الإسباني، فبعض الدوريات الأخرى مثل الفرنسي فضّلت إنهاء المسابقة، والبعض الآخر لم يحدد موعدا للعودة. لا أستطيع الانتظار لمشاهدة الليجا مجددا، ولا يمكن أن تبدأ بمباراة أفضل من دربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس".

واختار كانوتيه لاعبيه الإفريقيين المفضلين في الدوري الإسباني: "أحب توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد للغاية، إنه لاعب يتطور سريعا، وهناك بعض الشائعات بشأن رحيله، لكننا نأمل في الاحتفاظ به في الدوري الإسباني لأطول فترة ممكنة".

وأتم: "يوسف النصيري أيضا مهاجم إشبيلية، لاعب طويل وسريع ونشيط للغاية بالرغم من طوله الفارع، آمل أن يسجل العديد من الأهداف لـ إشبيلية".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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