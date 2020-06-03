اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد من فيروس كورونا
الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 14:08
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة عن شفاء مديره الفني محمود سعد من فيروس كورونا.
وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه على فيسبوك: " د. محمود سعد حمد لله على سلامتك، ربنا يتمم نعمه علينا ويزيح الغمة عن كل مصابي كورونا".
وتأكدت إصابة سعد بالفيروس يوم 28 مايو، قبل أن تظهر التحاليل سلبية عيناته الجديدة.
وأصيب سعد بعد مخالطته عددا من المديرين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى مصر.
وخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.
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