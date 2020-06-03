اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد من فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

مسؤولو اتحاد الكرة في ودية منتخب مصر الأوليمبي ضد السعودية

أعلن اتحاد الكرة عن شفاء مديره الفني محمود سعد من فيروس كورونا.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه على فيسبوك: " د. محمود سعد حمد لله على سلامتك، ربنا يتمم نعمه علينا ويزيح الغمة عن كل مصابي كورونا".

وتأكدت إصابة سعد بالفيروس يوم 28 مايو، قبل أن تظهر التحاليل سلبية عيناته الجديدة.

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وأصيب سعد بعد مخالطته عددا من المديرين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى مصر.

وخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

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