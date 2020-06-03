رسميا - استئناف تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في أكتوبر.. و 3 مقترحات لاستكمال دوري الأبطال

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استئناف مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في أكتوبر المقبل.

ويدرس الاتحاد الآسيوي ثلاثة مقترحات من أجل استكمال مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن الأعضاء المتنافسة اتفقت على المبدأ في إيجاد أفضل طريقة لإكمال الموسم بدوري أبطال آسيا في 2020 خلال اجتماعين عبر الفيديو اليوم الأربعاء.

والتزمت الدول الأعضاء المتمثلة في السعودية والإمارات وقطر واليابان وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند وإيران والعراق وأوزبكستان بالموافقة على شكل جدول زمني للألعاب الـ 99 المتبقية في أقرب وقت ممكن.

وذلك مع الاعتراف بالقيود المفروضة على السفر والإجراءات الطبية والتي تختلف من دولة لأخرى، ويبحث الاتحاد الآسيوي إنهاء دوري الأبطال قبل انطلاق كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل بقطر.

وتقام مباريات تصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال يومين في أكتوبر ومثلهما في نوفمبر.

وكانت قد أقيمت 5 جولات من المرحلة الثانية من تصفيات آسيا من أصل 8 جولات.

ومن المقرر أن يتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم تقسيم الـ12 فريقا المتأهلين على مجموعتين يتأهل أول مركزين لكأس العالم ويلعب صاحبا المركز الثالث مباراة فاصلة بنظام الذهاب والإياب ليلعب المتأهل ملحق.

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