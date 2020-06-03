رسميا.. إلغاء الدوري العراقي دون تحديد بطل

قرر اتحاد الكرة العراقي يوم الأربعاء إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي رسميا.

الدوري العراقي، مثل كل منافسات الرياضة في العالم، توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

واجتمع اتحاد الكرة العراقي يوم الأربعاء مع مسؤولي أندية الدوري وتوصل الجميع لحل إلغاء الدوري بسبب انتشار الفيروس.

الدوري العراقي لهذا الموسم لن يستمر ولم يتم تحديد بطل للمسابقة.

يذكر أن الدوري العراقي توقف في أكتوبر الماضي بسبب الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومحافظات جنوب العراق.

بعدها تم استئناف البطولة بنظام جديد من مرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقا، وذلك بعد انسحاب 5 فرق، هي الكرخ والديوانية والقاسم والسماوة وزاخو، مع ضمان البقاء في الموسم المقبل.

وحدد الاتحاد العراقي يوم العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدوري.

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