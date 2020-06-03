هدف الأهلي والزمالك.. بن عيادة ينفي التوقيع لأي فريق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 13:09

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

نفى حسين بن عيادة ظهير شباب قسنطينة الجزائري التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.

كانت تقارير تفيد بأن اللاعب الجزائري الذي يهتم الأهلي والزمالك بضمه أصبح على بعد خطوات من الانضمام لأهلي جدة السعودي.

وقال بن عيادة في تصريحات مصورة: "أرغب في الرد على بعض وسائل الإعلام التي تتحدث على لساني.. أنا لم أوقع لأي فريق".

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وأضاف "هناك من يتكلم على لساني، لكن كل التصريحات كاذبة".

وزعمت تقارير صحيفة في وقت سابق دخول أهلي جدة في صراع مع الأهلي والزمالك والترجي من أجل بن عيادة. (طالع التفاصيل)

بن عيادة نفسه قال قبا أسبوعين عبر قناة أون تايم سبورتس2: "وكيلي نقل لي اهتمام الأهلي والزمالك بضمي قبل فترة".

وأضاف "ولكن لم يحدث بيني وبين الأهلي أو الزمالك أي مفاوضات أو اتصالات رسمية أو حتى مع وكيلي".

وأكمل "هذا الأمر كان من فترة ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا توقفت كل الأمور".

وأتم تصريحاته "تعاقدي ينتهي مع شباب قسنطينة الجزائري بنهاية الموسم الجاري وسوف أدرس العروض المقدمة لي واختيار الأفضل.

ولم تنجح محاولات نادي شباب قسنطينة حتى اللحظة في إقناع بن عيادة بتجديد عقده، ليصبح اللاعب قريبا من الرحيل وخوض أول رحلة احترافية في مسيرته، وفقا للصحف الجزائرية.

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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