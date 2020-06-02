مدرب بيرو: تلك المرحلة التي أعيشها ستبقى في ذاكرتي مع هذه اللحية

أوضح ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو سبب مظهره الجديد.

جاريكا حل ضيفا عبر الفيديو على شبكة "فوكس" الأرجنتينية بلحية طويلة إذ يتواجد في منزله منذ بدء الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في بيرو.

وتحدث الأرجنتيني عن مظهره قائلا: "اللحية هي طريقة للتعبير عن نفسي. الجميع يعبر عن نفسه بالشعور الذي يشعر به، لقد شعرت بذلك".

وتابع عبر ظهوره في الفيديو بالقناة "علينا أن نعيش هذا الوضع وقلت حسنا لن أحلق حتى ينتهي هذا، لكن لا اعتقد أن المدة ستطول".

وأضاف "في بيرو ، أصبح الحجر الصحي صارما للغاية منذ أن أصدر الرئيس قرارا بإغلاق الحدود وفرض حظر التجول حتى وقت معين".

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن المدير الفني في بيرو بمفرده دون عائلته.

وأكمل "لقد جاء الوقت الذي لم أتمكن فيه حتى من الخروج مع كلبي في الشارع".

وأتم "الوضع كان معقدا، لذلك قلت أنني لن أحلق حتى ينتهي هذا، تلك المرحلة التي أعيشها ستبقى في ذاكرتي مع هذه اللحية".

جاريكا يدرب بيرو منذ عام 2015 وقاد المنتخب للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 32 عاما وودع من دور المجموعات.

وتعد بيرو ثاني أكثر دول أمريكا الجنوبية تضررا من فيروس كورونا بعد البرازيل إذ وصلت حالات الإصابة إلى 170 ألف حالة.

كما صار البيروفي جيفرسون فارفان أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا بين لاعبي الدوري الروسي (طالع التفاصيل).

video:1

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر