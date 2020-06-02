مدرب بيرو: تلك المرحلة التي أعيشها ستبقى في ذاكرتي مع هذه اللحية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

ريكاردو جاريكا - مدرب منتخب بيرو

أوضح ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو سبب مظهره الجديد.

جاريكا حل ضيفا عبر الفيديو على شبكة "فوكس" الأرجنتينية بلحية طويلة إذ يتواجد في منزله منذ بدء الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في بيرو.

وتحدث الأرجنتيني عن مظهره قائلا: "اللحية هي طريقة للتعبير عن نفسي. الجميع يعبر عن نفسه بالشعور الذي يشعر به، لقد شعرت بذلك".

أخبار متعلقة
رسميا - جاريكا مستمر مع بيرو تقرير - إقالة سامباولي من تدريب الأرجنتين.. جاريكا أبرز المرشحين لخلافته بيرو ترغب في استمرار جاريكا في قيادة المنتخب ريكاردو جاريكا.. حين تقتل خصمك ثم تمنحه قبلة بعد 32 عاما

وتابع عبر ظهوره في الفيديو بالقناة "علينا أن نعيش هذا الوضع وقلت حسنا لن أحلق حتى ينتهي هذا، لكن لا اعتقد أن المدة ستطول".

وأضاف "في بيرو ، أصبح الحجر الصحي صارما للغاية منذ أن أصدر الرئيس قرارا بإغلاق الحدود وفرض حظر التجول حتى وقت معين".

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن المدير الفني في بيرو بمفرده دون عائلته.

وأكمل "لقد جاء الوقت الذي لم أتمكن فيه حتى من الخروج مع كلبي في الشارع".

وأتم "الوضع كان معقدا، لذلك قلت أنني لن أحلق حتى ينتهي هذا، تلك المرحلة التي أعيشها ستبقى في ذاكرتي مع هذه اللحية".

جاريكا يدرب بيرو منذ عام 2015 وقاد المنتخب للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 32 عاما وودع من دور المجموعات.

وتعد بيرو ثاني أكثر دول أمريكا الجنوبية تضررا من فيروس كورونا بعد البرازيل إذ وصلت حالات الإصابة إلى 170 ألف حالة.

كما صار البيروفي جيفرسون فارفان أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا بين لاعبي الدوري الروسي (طالع التفاصيل).

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر

ريكاردو جاريكا فيروس كورونا بيرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
شايفر: كنت قريبا من تدريب الأهلي لكن تعاقدوا مع مارتن يول 11 دقيقة | الدوري المصري
مدير الإعلام السابق في كاف: لم أشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن.. هذه كانت مهمتي 37 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: فترة الراحة كانت مثل العطلة الصيفية.. ماني وهندرسون استفادا كثيرا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الزمالك هو النادي الذي يرغب أري بابل في تمثيله.. يتبقى الكشف الطبي والتوقيع ساعة | الدوري المصري
المصري يصرف 5 آلاف دولار لـ محمد صالح ساعة | الدوري المصري
مدرب بيرو: تلك المرحلة التي أعيشها ستبقى في ذاكرتي مع هذه اللحية ساعة | أمريكا
لاعب بتروجيت السابق: محمد صلاح كان يعتبرني قدوته ساعة | مصر
زيزو: الأهلي تأخر في التجديد لـ فتحي مثل السعيد.. وهذه نصيحتي لـ عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الأهلي يغرم حسام عاشور 4 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي
قد ينال إعجابك