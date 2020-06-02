سكاي: الموافقة على خوض أندية الدوري الإنجليزي للوديات.. المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

حصلت أندية الدوري الإنجليزي على الضوء الأخضر لخوض مباريات ودية قبل استئناف الموسم مجددا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تحددت بعض القواعد:

-تُمنع الأندية من السفر لأكثر من 90 دقيقة.

سيحصل نيوكاسل ونورويتش سيتي عن استئناء إذا تقرر السفر لمسافة أبعد نظرا لابتعادهم عن مدن الأندية الأخرى.

-أن يسافر اللاعبون بسياراتهم الشخصية إلى الملعب وإلى منزلهم مرتدين زيهم بالكامل الذي سيخوضون به المباراة.

-لأن الحكم والمساعدين يُجرون اختبارات فيروس كورونا، ستدير الأطقم الفنية المباريات.

ومن المفترض أن يكون الحكام جاهزين لإدارة المباريات قبل أسبوع من استئناف الموسم في 17 يونيو المقبل.

-إذا أقيمت مباراة في استاد، يدخل اللاعبون من ممر الدخول مباشرة إلى الملعب قبل الإحماء.

-لن يتم استخدام غرفة الملابس.

ويتبقى من الدوري الإنجليزي 92 مباراة سيتم بثها عبر قنوات سكاي سبورتس وBT sports.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبعد مرور 29 جولة من المسابقة.

وستجمع أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

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