نادي تيجري يعلن إصابة اللاعب الأول بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 16:11

كتب : FilGoal

أوجستن كاردوزو

أصبح أجوستن كاردوزو لاعب وسط تيجري أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني.

وأعلن تيجري في بيان رسمي "أثبت اختبار كاردوزو إيجابية حالته تجاه فيروس كورونا".

وكشف البيان "اللاعب لا يعاني من أي أعراض ويلتزم بالحجر الصحي في منزله وفقا للإجراءات الاسترشادية".

ويعتبر كاردوزو هو الحالة الأولى بالدوري الأرجنتيني الممتاز، لكن أصيب عدد من اللاعبين في مراحل الناشئين.

وكان قد أصيب آرتشر وستيفاني ريا وكاميلا جودوي وتياجو تابوردا من فرق الشباب.

الدوري الأرجنتيني حسمه كان قد بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة على حساب غريمه التقليدي ريفر بليت في مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقبل تفشي فيروس كورونا في البلاد أقيمت الجولة الأولى من مسابقة كأس الدوري في نسختها الثانية وتوقفت عقب قرار الاتحاد الأرجنتيني رغم تبقي مباراتين من الجولة.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني فيما بعد انتهاء المسابقات بما يعني إلغاء كأس الدوري الأرجنتيني.

اقرأ أيضا

الجنايني: تتويج الأهلي بطلا حال الإلغاء "مستبعد".. وموقف الكأس

جديد موقف النني مع بيشكتاش

فرج عامر: من باب أولى استكمال الدوري

تقرير: 17 يونيو حسم مصير دوري أبطال أوروبا

رسميا - صن داونز يقطع الطريق على الجميع

فيروس كورونا الدوري الأرجنتيني
نرشح لكم
أخر الأخبار
5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 20 دقيقة | مصر
إيتو: أهمية لاعب كرة القدم تتضاءل كثيرا في الوقت الحالي 51 دقيقة | إفريقيا
نادي تيجري يعلن إصابة اللاعب الأول بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني 57 دقيقة | أمريكا
السقا: استكمال الدوري شبه مستحيل.. وسؤال بلا إجابة لاتحاد الكرة ساعة | مصر
سكاي: اللاعب المصاب بكورونا هذا الأسبوع سيغيب عن عودة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء كأس الكؤوس وتأجيل السوبر.. دوري الأبطال يقام في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
رئيس لجنة الترجي القانونية يفجر مفاجأة: نهائي دوري الأبطال قد يُعاد 2 ساعة | إفريقيا
لاعب مانشستر سيتي يخترق قواعد التباعد الاجتماعي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 الأهلي يغرم حسام عاشور 4 الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي والرئاسة الشرفية
قد ينال إعجابك